POL-HN: Main-Tauber-Kreis/B290, Gemarkung Niederstetten: Schwerverletzter nach Verkehrsunfall

Am Mittwochabend, kurz vor 20.45 Uhr, meldeten Notrufer einen schweren Verkehrsunfall bei dem sich ein Pkw Daimler-Benz überschlagen hat. Erste Ermittlungen ergaben, dass der 26-jährige Lenker eines Pkw Daimler-Benz, die B290 von Bad-Mergentheim kommend in Richtung Riedbach befuhr. Hierbei soll ihm in einem Waldstück ein Fahrzeug auf seiner Fahrspur entgegengekommen sein, das kurz zuvor einem Reh ausgewichen war. Der 26-jährige musste ebenfalls zunächst nach rechts in den Grünstreifen ausweichen um eine Kollision zu verhindern. Er verlor die Kontrolle über seinen Pkw und überschlug sich mehrmals. Der Überschlag war so heftig, dass der komplette Motorblock aus dem Fahrzeug herausgerissen wurde. Der Daimler kam letztendlich auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf dem Dach zum Liegen. Der verunfallte 26-jährige konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Er erlitt multiple Prellungen am gesamten Körper und musste durch den Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht werden. Der Pkw Daimler wurde durch das Unfallgeschehen komplett zerstört, der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können. Insbesondere werden Hinweise auf den Lenker oder die Lenkerin des entgegenkommenden unbekannten Pkw erbeten, der seine Fahrt fortsetzte, nachdem er zuvor dem Rehwild ausgewichen war. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Mergentheim unter Telefon 07931/54990 oder der Unfallaufnahmedienst in Tauberbischofsheim unter Telefon 09341/60040 entgegen.

