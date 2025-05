Coesfeld (ots) - Auf der K44 kam es am Montag (18.05.25) zu einem Verkehrsunfall. Gegen 12.20 Uhr befuhr eine 29-jährige Autofahrerin aus Dülmen die Straße in Richtung Rorup. Vor ihr fuhr ein 71-jähriger Mann aus Mönchengladbach. Dieser wollte links in einen Feldweg abbiegen, was die Frau nicht rechtzeitig bemerkte. Sie stieß mit dem Auto des Mannes zusammen. Dessen Fahrzeug schleuderte daraufhin in einen Graben. ...

