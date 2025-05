Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht auf Parkplatz in Jever - Polizei bittet um Hinweise

Jever (ots)

Am 19. Mai 2025, kam es zwischen 10:30 Uhr und 12:30 Uhr auf dem Parkplatz in der Schlosserstraße in Jever zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein dort ordnungsgemäß abgestellter Pkw der Marke Citroën wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zum flüchtigen Fahrzeug machen können, sich beim Polizeikommissariat Jever unter der Telefonnummer 04461 7449-0 zu melden.

