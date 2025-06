Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Tödlicher Verkehrsunfall

Heilbronn (ots)

Oberstenfeld: Motorradfahrer bei Unfall gestorben

Ein 23 Jahre alter Motorradfahrer wurde am Donnerstagabend bei einem Unfall bei Oberstenfeld tödlich verletzt. Der Mann fuhr mit einer Gruppe aus mehreren Motorradfahrern gegen 19 Uhr von Prevorst in Richtung Oberstenfeld, als er kurz hinter der Gemarkungsgrenze des Landkreises Heilbronn in einer langgezogenen Rechtskurve, mutmaßlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über seine Maschine verlor. Bei einem Bremsmanöver stürzte der 23-Jährige von seinem Kraftrad und wurde in den Wald geschleudert, wo er gegen einen Baum prallte. Von dort wurde er abgewiesen und gegen einen weiteren Baum katapultiert. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, verstarb dort aber an den Folgen seiner Verletzungen.

