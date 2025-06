Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Auffahrunfall beim Weinsberger Kreuz - PKW brennt vollständig aus - Kind erlitt Schock

Heilbronn (ots)

Ein VW Polo und ein Ford Focus fuhren am gestrigen Sonntag gegen 11.45 Uhr auf der A 6 zwischen dem Weinsberger Kreuz und der Anschlussstelle Neckarsulm auf dem linken von drei Fahrstreifen Richtung Heilbronn, als der vorausfahrende Ford Focus plötzlich stark und fast bis zum Stillstand abbremsen musste. Der 23-jährige Fahrer des Polo konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr auf den Focus auf. Durch die Kollision geriet der auffahrende Polo in Brand und brannte nahezu vollständig aus. Im Fahrzeug des Ford Focus befanden sich vier Insassen, wovon ein zehnjähriges Mädchen einen Schock erlitt. Das Kind wurde durch eine RTW-Besatzung behandelt und anschließend wieder den Eltern übergeben. Am Polo entstand Totalschaden i.H.v. ca. 15 000 EUR. Am Ford Focus entstand Sachschaden am Fahrzeugheck i.H.v. ca. 3 000 EUR. Die Fahrbahndecke musste durch die AM nassgereinigt werden. Auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Mannheim wurden zu Beginn drei Fahrstreifen, nach Abschluss der Löscharbeiten zwei Fahrstreifen gesperrt. Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Nürnberg musste aufgrund der Sichtbehinderung durch den Rauch während der Löscharbeiten kurzzeitig voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell