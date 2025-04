POL-MTK: Untersuchungshaft für falschen Polizeibeamten +++ Spielhalle überfallen +++ Einbrecher steigen durch Fenster ein +++ Haustür hält Hebelversuchen stand +++ Einbrecher unterwegs +++ Unfallflucht

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Untersuchungshaft für falschen Polizeibeamten, Hochheim, Donnerstag, 17.04.2025

(ro)Der Polizei gelang es mit Hilfe eines aufmerksamen Hochheimers am Donnerstag letzter Woche einen Betrüger festzunehmen, nachdem er vermeintliches Bargeld abholen wollte.

Zuvor hatten sich Kriminelle bei dem Senior telefonisch als Polizeibeamte ausgegeben. Sie gaukelten ihm vor, dass derzeit Ermittlungen wegen falscher Bankmitarbeiter laufen würden und vorhandenes Bargeld nun gesichert werden sollte. Der Mann ging zunächst auf das Gespräch ein und telefonierte mehrmals mit den Betrügern. Zwischenzeitlich verständigte er die richtige Polizei. Als schließlich ein angeblicher Zivilbeamter ein deponiertes Päckchen vor dem Wohnhaus entgegennehmen wollte, schlug die Polizei kurze Zeit später zu und nahm den 20-Jährigen sowie eine 18-jährige Komplizin aus Limburg fest.

Die 18-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Der 20-Jährige hingegen blieb in Gewahrsam und wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Folgetag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft für den 20-Jährigen an.

Betrugsanrufe dieser Art werden sich auch in Zukunft leider fortsetzen. Anrufer bewegen mittels geschickter Gesprächsführung ihre Opfer dazu, ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände an festgelegten Orten zu deponieren, oder an Unbekannte zu übergeben. Daher der dringende Appell: Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf und informieren Sie Ihre zuständige Polizei. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

2. Spielhalle überfallen,

Kelkheim, Fischbach, Am Hohenstein, Donnerstag, 24.04.2025, 02:00 Uhr

(ro)Am Donnerstag kam es in Kelkheim-Fischbach zu einem Überfall auf eine Spielhalle, bei dem der bewaffnete Täter wenige Hundert Euro Bargeld erbeutete. Gegen 02:00 Uhr betrat der Unbekannte die an der Anschrift "Am Hohenstein" gelegene Spielhalle, hielt einer Mitarbeiterin eine mitgeführte Schusswaffe vor und verlangte Geld. Mit der Beute flüchtete der Täter dann nach draußen und entfernte sich fußläufig. Er sei circa 1,80 bis 1,90 Meter groß, von stämmiger Gestalt und mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert gewesen. Er habe eine schwarze Steppjacke mit Kapuze, eine blaue Jogginghose sowie graue Freizeitschuhe mit weißer Sohle getragen. Zudem habe er gebrochen Deutsch gesprochen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06196) 2073-0 um Hinweise.

3. Einbrecher steigen durch Fenster ein, Schwalbach, Adolf-Damaschke-Straße, Dienstag, 22.04.2025, 00:30 Uhr bis Mittwoch, 23.04.2025, 06:30 Uhr

(ro)Zwischen Dienstag und Mittwoch hatten Einbrecher ein Reihenhaus in Schwalbach im Visier. Zwischen Dienstag, 00:30 Uhr, und Mittwoch, 06:30 Uhr, stiegen der oder die Täter durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster eines in der Adolf-Damaschke-Straße gelegenen Wohnhauses ein. Im Anschluss wurde der Eingangsbereich durchsucht, bevor die Einbrecher dann mit Bargeld, Schlüsseln, einer Handtasche, einem Rucksack sowie einer Jacke flüchteten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise werden unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegengenommen.

4. Haustür hält Hebelversuchen stand,

Bad Soden, Claussstraße, Dienstag, 22.04.2025, 23:00 Uhr bis Mittwoch, 23.04.2025, 10:00 Uhr

(ro)In Bad Soden scheiterten Einbrecher zwischen Dienstag und Mittwoch beim Versuch, die Tür eines Wohnhauses aufzuhebeln. Die Täter näherten sich dem Anwesen in der Clausstraße und setzten mehrfach mit einem Hebelwerkzeug an der Haustür an. Nachdem der Einbruchsversuch misslungen war, machten sie sich unbemerkt aus dem Staub.

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0.

5. Einbrecher unterwegs,

Eschborn, Niederhöchstadt, Langer Weg, Dienstag, 22.04.2025, 22:00 Uhr bis Mittwoch, 23.04.2025, 08:30 Uhr

(ro)Im Eschborner Stadtteil Niederhöchstadt hatten es Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch auf eine Pizzeria und ein Eiscafé abgesehen.

Nach ersten Erkenntnissen begaben sich zwei männliche Täter zu einem Eiscafé im "Langen Weg" und versuchten vergeblich die Eingangstür aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, ließ das Duo vom Vorhaben ab. Ein Aufbruchsversuch in der Nacht zum Mittwoch bei einem nahegelegenen Restaurant scheiterte ebenfalls.

Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung der beiden Taten beitragen können, setzen Sie sich bitte mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 in Verbindung.

6. Geparkter Pkw beschädigt - Verursacher geflüchtet, Flörsheim, Wickerer Straße, Freitag, 18.04.2025, 16:30 Uhr bis Samstag, 19.04.2025, 09:00 Uhr

(ro)Zwischen Freitag und Samstag kam es in Flörsheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Besitzer hatte seinen schwarzen Mercedes C 300 am Freitag gegen 16:30 Uhr in der Wickerer Straße in Höhe der Hausnummer 59a geparkt. Als er am Samstag um 09:00 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass sein Pkw an der kompletten linken Seite beschädigt worden war. Die verursachende Person streifte mit ihrem Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren den geparkten Mercedes und entfernte sich anschließend, ohne sich um den hinterlassenen Schaden von rund 10.000 Euro zu kümmern.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

