POL-MTK: Polizeipräsidium Westhessen startet mit WhatsApp-Kanal!

Hofheim (ots) - 1.Diebe scheitern an Fahrkartenautomaten, Schwalbach am Taunus, Am Kronberger Hang, bis Freitag, 18.04.2025, 22:00 Uhr (pa)Unbekannte versuchten einen Fahrkartenautomaten am S-Bahnhof in Schwalbach aufzusprengen. Am Freitag gegen 22:00 Uhr meldete ein aufmerksamer Passant einen beschädigten ...

mehr