PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruchsversuch über das Dach +++ E-Roller am Bahnhof entwendet

Hofheim (ots)

1. Einbruchsversuch über das Dach,

Bad Soden, Schillerstraße, Montag, 21.04.2025, 01:10 Uhr

(Sz) Montagnacht hatten es Einbrecher auf ein Wohnhaus in der Schillerstraße in Bad Soden abgesehen. Die Täter stiegen gegen 01:00 Uhr über das Dach in das Objekt ein und durchsuchten es. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. An der Dachkonstruktion entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. E-Roller am Bahnhof entwendet,

Eddersheim, Bahnhofstraße, Samstag, 19.04.2025, 06:00 Uhr bis Sonntag, 20.04.2025, 06:00 Uhr

(Sz) Am Wochenende kam es am Eddersheimer Bahnhof zum Diebstahl eines E-Rollers. Der Eigentümer hatte seinen schwarzen E-Roller der Marke Zamelux Green am Samstag, 06:00 Uhr am Bahnhof abgestellt und verschlossen. Am Sonntagmorgen gegen 06:00 Uhr bemerkte er den Diebstahl. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war am E-Roller das Versicherungskennzeichen 208 MZM angebracht.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Hofheim (06192/2079 - 0) entgegen.

