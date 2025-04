PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Diebe scheitern an Fahrkartenautomaten+++ Auto beschädigt - Verursacher flüchtet+++Fahrzeug beim Ausparken beschädigt - Verursacher flüchtet+++ Mercedes durch vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt

Hofheim (ots)

1.Diebe scheitern an Fahrkartenautomaten, Schwalbach am Taunus, Am Kronberger Hang, bis Freitag, 18.04.2025, 22:00 Uhr

(pa)Unbekannte versuchten einen Fahrkartenautomaten am S-Bahnhof in Schwalbach aufzusprengen. Am Freitag gegen 22:00 Uhr meldete ein aufmerksamer Passant einen beschädigten Fahrkartenautomaten am S-Bahnhof in Schwalbach am Taunus. Dieser wurde zu einem unbekannten Zeitpunkt, vermutlich mittels Sprengstoff, versucht zu öffnen. Durch die Sprengung wurde an dem Automaten ein Sachschaden in Höhe von ca. 46.000EUR verursacht. Die Geldkassette verblieb in dem Automaten. Die Täter flüchteten im Anschluss ohne Beute. Das zuständige Kommissariat der Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise zu den Tätern oder der Tat unter der Telefonnummer (06916) 2073-0.

2. Auto beschädigt - Verursacher flüchtet, Hofheim, Kurhausstraße, Freitag, 18.04.2025, 15:00 Uhr bis Samstag, 19.04.2025, 12:00 Uhr

(pa)Ein Unbekannter verursachte in der Zeit von Freitag auf Samstag einen Unfall in Hofheim und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Verursacher touchierte in der Kurhausstraße 30 in Hofheim einen geparkten VW Passat und verursachte hieran Sachschaden in Höhe von circa 300EUR. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Örtlichkeit. Hinweise werden von dem Regionalen Verkehrsdienst unter der Rufnummer 06192-2079-0 entgegengenommen.

3. Fahrzeug beim Ausparken beschädigt - Verursacher flüchtet, Hofheim, Wallau, Am Wandersmann,

Samstag, 19.04.2025, 17:20 Uhr bis Samstag, 19.04.2025, 18:00 Uhr (pa)Ein Unbekannter verursachte am Samstag einen Unfall in Hofheim-Wallau und entfernte sich vom Unfallort. Der Verursacher parkte Am Wandersmann 6 auf dem Parkplatz vor dem Geschäft "My Toys". Beim Ausparken, touchierte dieser einen roten Honda Jazz und verursachte hierdurch einen Sachschaden in Höhe von circa 700EUR. Der Fahrer flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Der Regionale Verkehrsdienst in Hofheim ermittelt und bittet um Hinweise. Diese werden unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegengenommen.

4. Mercedes durch vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt, Flörsheim, Wickerer Straße, Freitag 18.04.2025, 16:30 Uhr bis Samstag, 19.04.2025, 09:00 Uhr

(pa)Ein Unbekannter verursachte in der Zeit von Freitag auf Samstag einen Unfall in Flörsheim und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Verursacher touchierte in der Wickerer Straße in Höhe der Hausnummer 59a einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes C300 und verursachte daran einen Schaden von circa 10.000 EUR. Die verursachende Person flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise nimmt der Regionale Verkehrsdienst unter der Rufnummer 06192 2079-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell