PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Versuchter Einbruch +++ Einbruch in ein Pkw +++ Berauscht und ohne Führerschein Roller gefahren

Hofheim (ots)

1. Versuchter Einbruch in Bad Soden,

Bad Soden am Taunus, Waldstraße,

Donnerstag, 17.04.2025, 19:31 Uhr

(en) Am Donnerstagabend kam es zu einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus in Bad Soden am Taunus.

Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die unbekannten Täter Zugang zu dem umfriedeten Grundstück des Hauses. Dort versuchten sie mit einem Werkzeug eines der Fenster aufzuhebeln. Da hierdurch ein Alarm ausgelöst wurde, ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in Richtung des am Waldrand abgestellten Fluchtfahrzeugs.

Durch aufmerksame Zeugen konnten drei männliche Personen zwischen 20 und 40 Jahren beobachtet werden. Diese hätten südländisches Erscheinungsbild, schlanke Figur und dunkle Haare gehabt. Einer der Täter war mit einem dunklen und der zweite mit einem grauen Kapuzenpullover bekleidet. Zusätzlich wurde ein schwarzer Rucksack mitgeführt.

Bei dem Fluchtfahrzeug soll es sich um einen grünen Opel Kombi gehandelt haben.

Der entstandene Sachschaden am Fensterrahmen wird auf 500 EUR geschätzt.

Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer 06196 / 2073 - 0 zu melden.

2. Einbruch in ein Pkw,

Flörsheim am Main, Wickerer Straße,

Donnerstag, 17.04.2025, 19:55 Uhr

(en) Am gestrigen Donnerstag kam es gegen 19:55 Uhr zu einem Einbruch in einen schwarzen Ford Fiesta in Flörsheim am Main.

Hierbei wurde die Beifahrerscheibe des Pkw eingeschlagen und aus dem Innenraum eine graue Handtasche der Marke "Coache" mit Inhalt entwendet. Im Anschluss entfernte sich der Täter mit einem dunklen Fahrrad vom Tatort. Die Tat konnte von einer Überwachungskamera aufgezeichnet werden.

Bei dem Täter handelt es sich demnach um eine männliche Person, die ca. 170 cm - 180 cm groß ist. Zur Tatzeit trug sie eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose mit weißen Streifen auf Kniehöhe. Außerdem trug der Täter einen Rucksack mit einem gelben Streifen mit sich.

An dem Pkw wurde ein Sachschaden in Höhe von 1.000 EUR verursacht. Das Diebesgut wird von dem Geschädigten auf ca. 2.380 EUR geschätzt.

Sachdienliche Hinweise werden von der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer 06196 / 2073 - 0 entgegengenommen.

3. Berauscht und ohne Führerschein Roller gefahren,

Hattersheim am Main, Flörsheimer Straße,

Donnerstag, 17.04.2025, 20:32 Uhr

(en) In der Flörsheimer Straße in Hattersheim wurde am Donnerstagabend des 17.04.2025 ein 45-jähriger Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Als der Hattersheimer von den Streifenbeamten aufgefordert wurde seinen Führerschein vorzuzeigen, gab dieser an, dass er keinen besitzen würde. Im weiteren Verlauf der Verkehrskontrolle konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der 45- Jährige am Vorabend Betäubungsmittel konsumiert habe. Aufgrund der Vermutung, dass dieser weiterhin unter Einfluss von Betäubungsmitteln steht, wurde er zur Polizeistation Hofheim gebracht.

Durch einen Polizeiarzt wurde bei dem nun Beschuldigten eine Blutprobe entnommen.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen, wurde der Hattersheimer von der Dienststelle entlassen.

