PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Geldübergabe nach "Schockanruf"+++ Einbruch in Friseurgeschäft+++Rollerdiebstähle+++Auseinandersetzung in Kelkheim+++Sachbeschädigung an Einfamilienhaus+++PKW angegangen+++ Polizeikontrolle

Hofheim (ots)

1. Geldübergabe nach "Schockanruf",

Kelkheim, Gagernring, Dienstag, 15.04.2025, 16:10 Uhr bis 18:05 Uhr

(cw)Am Dienstagnachmittag gelang es Betrügern, eine Frau aus dem Main-Taunus-Kreis davon zu überzeugen, dass ein Angehöriger einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und die Frau nun eine Kaution hinterlegen müsse. Durch eine psychologisch geschickte Gesprächsführung schöpfte die Frau keinen Verdacht und ging auf das Gespräch ein. Im Verlauf des Telefonats bestellten die Täter der Frau ein Taxi, welches sie in den Gagernring nach Kelkheim fuhr. Dort übergab die Frau gegen 17:30 Uhr in der Nähe des Rathauses Geld und Schmuck an eine unbekannte weibliche Person. Diese wird als etwa 1,60 Meter groß und kräftig beschrieben. Bekleidet war sie mit einem blauen Blazer. Als die Frau den Betrug bemerkte, war die Täterin bereits verschwunden. Bei den "Schockanrufen" erzeugen die rhetorisch äußerst geschickt agierenden Kriminellen bedrohliche Szenarien, um an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Das Spiel mit den Emotionen dient nur einem Zweck - es soll die Opfer dazu veranlassen, ihre Skepsis zurückzustellen und den Betrügern auf den Leim zu gehen. Bei den Übergabemodalitäten sind der Phantasie der Täter keine Grenzen gesetzt. Grundsätzlich gilt: In Deutschland wird eine Behörde von Ihnen niemals eine Kautionszahlung (Wertgegenstände oder Bargeld) per Telefon verlangen! Beenden Sie solche Gespräche immer sofort, legen Sie auf und wählen Sie anschließend die 110. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeuginnen und Zeugen, die gegen 17:30 Uhr im Bereich des Rathauses im Gagernring in Kelkheim verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, die in Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, werden gebeten, sich mit der Polizei in Sulzbach unter der Rufnummer (06196) 2073 - 0 in Verbindung zu setzen.

2. Einbruch in Friseurgeschäft,

Bad Soden, Königsteiner Straße, Mittwoch, 16.04.2025, 02:15 Uhr

(jg)In der Nacht zum Mittwoch verschafften sich gleich zwei Täter gewaltsam Zugang zu einem Friseursalon in der Königsteiner Straße in Bad Soden am Taunus. Einer der beiden Täter zerstörte mittels eines unbekannten Gegenstands die Glasscheibe am Eingang des Geschäfts und die Täter gelangten in die Geschäftsräume. Sie durchsuchten den Salon und verließen diesen durch die vorher zerstörte Glastür in Richtung Königsteiner Straße. Die Täter können als männlich, jeweils mit dunkler Kappe sowie reflektierenden Schuhen beschrieben werden. Einer von ihnen habe einen dunklen Oberlippenbart und trug eine helle Daunenjacke. Der Andere soll eine Daunenweste mit einem breiten Streifen auf dem Rücken und eine dunkle Jeans getragen haben. Durch die Tat verursachten sie einen Schaden von über 3.000 Euro. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Sulzbach unter (06196) 2073-0 zu melden.

3. Rollerdiebstahl,

Kriftel, Feldbergstraße, Mittwoch, 16.04.2025, 19:50 Uhr

(jg)Am Mittwochabend, gegen 19:50 Uhr, versuchten mehrere Täter einen Roller von einem Privatgelände in der Feldbergstraße in Kriftel zu entwenden. Die bislang unbekannten Täter hatten sich zunächst auf das frei zugängliche Gelände begeben und traten an das unter einem Carport abgeparkte Kleinkraftrad heran. Gemeinsam überwanden sie die Sicherung des Rollers und schoben diesen anschließend zu dritt von dem Gelände in Richtung Richard-Wagner-Straße. Bei einer eingeleiteten Fahndung der Polizei konnte lediglich der Roller im nahegelegenen Feld aufgefunden werden. Zwei der drei Täter können als männlich, ca. 1,70 Meter groß, 16 Jahre alt, schwarz gekleidet und mit kurzen, dunklen Haaren beschrieben werden. Der dritte Täter war ebenfalls männlich, etwa 1,60 Meter groß und augenscheinlich jünger als 16 Jahre. Alle drei sollen einen südländischen Phänotyp aufweisen. Die Polizei in Hofheim bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 zu melden.

4. E-Scooter nach Diebstahl geortet,

Sulzbach, Staufenstraße, Montag, 14.04.2025, 15:00 Uhr bis Mittwoch, 16.04.2025, 05:00 Uhr

(cw)Zwischen Montagnachmittag, 15:00 Uhr und Mittwochmorgen, 05:00 Uhr stahlen Diebe in Sulzbach in der Staufenstraße einen am dortigen Bahnhof abgestellten E-Scooter. Am Mittwochnachmittag meldete sich der Eigentümer des Rollers und gab an, dass er das Fahrzeug in Bad Soden habe orten können. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei eine vierköpfige Personengruppe antreffen. Eine der Personen führte den Roller mit sich und muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

5. Auseinandersetzung in Kelkheim,

Kelkheim, Frankfurter Straße, Mittwoch, 16.04.2025, 17:20 Uhr

(cw)Am Mittwochnachmittag kam es gegen 17:20 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Bereich der Frankfurter Straße in Kelkheim. Dabei soll unter anderem auch ein längerer messerähnlicher Gegenstand gezeigt worden sein. Zu Verletzungen kam es nach ersten Erkenntnissen nicht. Die Polizei konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen die mutmaßlichen Aggressoren antreffen und kontrollieren. Nun wird zu den Hintergründen der Tat ermittelt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Kelkheim unter der Rufnummer (06195) 6749 - 40 zu melden.

6. Sachbeschädigung an Einfamilienhaus,

Schwalbach am Taunus, Finkenweg, Mittwoch, 17.04.2025, 21:30 Uhr

(jg)Am Sonntagabend beschädigten mehrere Täter die Hauseingangstür eines Einfamilienhauses im Finkenweg in Schwalbach am Taunus und flüchteten unerkannt. Gegen 21:30 Uhr betraten drei Personen das Grundstück und beschädigten mit einem unbekannten Gegenstand die gläserne Hauseingangstür. Anschließend rannten sie in unbekannte Richtung davon. Die Drei können als männlich mit schlanker Figur und dunkler Oberbekleidung beschrieben werden. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 zu melden.

7. Sachbeschädigung und Diebstahl an PKW,

Schwalbach am Taunus, Pommernstraße,mDienstag, 15.04.2025, 14:30 Uhr bis Mittwoch, 16.04.2025, 14:00 Uhr

(jg)Zwischen Dienstag,14:30 Uhr und Mittwoch, 14:00 Uhr brachen unbekannte Personen in ein Fahrzeug ein und stahlen Gegenstände. Der weiße BMW 450SL war in der Pommernstraße geparkt, als sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter daran zu schaffen machten. Nachdem sie sich Zugang zum Fahrzeug verschafft hatten, bauten sie ein Radio aus und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 bei der Polizeistation in Eschborn zu melden.

8. Kontrollen zur Verhinderung von Wohnungseinbrüchen,

Main-Taunus-Kreis, Flörsheim, Mittwoch, 16.04.2025, 19:30 Uhr bis Donnerstag, 17.04.2025, 02:00 Uhr

(cw)Im Rahmen einer Sicherheitskampagne der Polizeidirektion Main-Taunus zur Verhinderung von Wohnungseinbrüchen, führten Mitarbeitende der Polizeistation Flörsheim und des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz Kontrollen an zwei Orten im Main-Taunus-Kreis durch.

Auf der Bundesstraße 40 zwischen Weilbach und Wicker wurden zunächst 27 Fahrzeuge und 41 Personen kontrolliert. Dabei wurden sieben Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt. Eine der kontrollierten Personen war hinreichend im Bereich der Eigentumskriminalität bekannt.

Eine zweite Kontrollstelle wurde anschließend auf der Bundesstraße 8 nahe des Main-Taunus-Zentrum eingerichtet. Dort wurden nochmals 22 Fahrzeuge und 39 Personen einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten drei Verkehrsordnungswidrigkeiten fest. Bei einer Person bestand der Verdacht, dass diese vor Fahrtantritt berauschende Mittel konsumiert hatte. Nach einer erfolgten Blutentnahme wurde die Person von der Dienststelle wieder entlassen und muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell