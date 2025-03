POL-HI: Tödlicher Beißvorfall zwischen Hunden

Hildesheim (ots) - Bad Salzdetfurth OT Bodenburg (hue) - In der Zeit zwischen Donnerstag 23:00 Uhr und Freitag 14:20 Uhr hat ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Skoda beschädigt und sich anschließend entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der schwarze Skoda stand geparkt in den Parkbuchten Am Markt. Nach aktuellem Ermittlungsstand muss ein grünes Fahrzeug den Skoda entweder beim Vorbeifahren oder Parken an dessen Stoßstange vorne ...

