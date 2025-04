PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: In Spielothek eingebrochen und Automaten geknackt +++ Einbruch in Einfamilienhaus +++ Unabgeschlossenen PKW gestohlen +++ Autos beschädigt +++

Hofheim (ots)

1.In Spielothek eingebrochen und Automaten geknackt, Eppstein, Am Quarzitbruch, Freitag, 18.04.2025, 22:55 Uhr

(sb) In eine Spielothek eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Eppstein-Bremthal. Die Einbrecher öffneten am Freitag gegen 22:55 Uhr gewaltsam eine Nebeneingangstür und gelangten so in das Innere der Spielothek. Dort brachen sie insgesamt vier Spielautomaten auf und leerten jeweils die Münzfächer. Genaue Angaben zur möglichen Beute liegen noch nicht vor. Die Kriminalpolizei in Sulzbach ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich unter 06196 - 20730 zu melden.

2.Einbruch in Einfamilienhaus, Hofheim, Talstraße, Mittwoch, 09.04.2025, 05:30 Uhr - Freitag, 18.04.2025, 16:45 Uhr

(sb)Zwischen Mittwochmorgen und Freitagnachmittag ist es in Hofheim-Lorsbach zu einem Einbruch in ein Wohnhaus gekommen. Unbekannte verschafften sich demnach Zugang zu dem Garten des Hauses in der Talstraße und kletterten auf einen Wintergarten. Von dort aus gelangten sie durch Aufbrechen eines Balkontür in das Haus. Die Einbrecher konnten Schmuck und Bargeld erbeuten und flüchteten nach der Tat unerkannt. Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06196 - 20730 entgegen.

3.Unabgeschlossenen PKW gestohlen, Eppstein, Burgstraße, Freitag, 18.04.20.25, 01:30 Uhr

(sb)Ein Taxifahrer staunte nicht schlecht, als er am Freitagmorgen gegen 01:30 Uhr feststellte, dass sein Fahrzeug nicht mehr am Eppsteiner Bahnhof stand. Der Herr hatte sein Fahrzeug auf dem Parkplatz in der Burgstraße unabgeschlossen und mit Autoschlüssel im Innern abgestellt und sich entfernt. Die Täter nutzen den Zustand und fuhren mit dem Taxi davon. Durch eine Ortungssoftware konnte das Fahrzeug einige Stunden später auf einem Parkplatz eines Sportplatzes in Offenbach aufgefunden werden. Der Taxifahrer kam mit dem Schrecken davon. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Sulzbach unter 06196 - 20730 zu melden.

4. Autos beschädigt, Hofheim, Grüne Straße, Donnerstag, 17.04.2025, 23:00 Uhr - Freitag, 18.04.2025, 10:00 Uhr

(sb)In der Nacht von Donnerstag auf Karfreitag hatte es ein Vandale auf Autos in Hofheim-Diedenbergen abgesehen. Insgesamt fünf Autos beschädigte der Unbekannte Täter in der Grünen Straße, indem er die geparkten Fahrzeuge mit einem scharfen Gegenstand zerkratzte. Die Polizeistation Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter 06192 - 20790 zu melden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell