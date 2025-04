Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hyundai mit gestohlenem Schlüssel entwendet

Erfurt (ots)

In Erfurt wurde ein Hyundai entwendet, nachdem in die Wohnung des 53-jährigen Besitzers eingebrochen worden war. Bei dem Einbruch, der sich bereits einige Tage zuvor ereignete, wurde unter anderem auch der Autoschlüssel gestohlen. In der Nacht zu Samstag machte sich der Täter schließlich an dem Fahrzeug zu schaffen. Vermutlich nutzte er den gestohlenen Schlüssel, um den Wagen zu öffnen und zu starten. Der Dieb flüchtete mit seiner Beute im Wert von etwa 4.700 Euro. Als der Besitzer am Samstagmorgen gegen 07:30 Uhr zu seinem Auto zurückkehren wollte, war es verschwunden. Er erstattete Anzeige bei der Polizei wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell