POL-PDNW: Seine Fahrerlaubnis nicht rechtzeitig umschreiben gelassen...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... hat ein 37-Jähriger aus Neustadt/W., welcher am 19.11.2024 um 22:15 Uhr mit seinem Renault in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Verlauf der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrer seine nicht-europäische Fahrerlaubnis nicht umschreiben ließ, obwohl dieser bereits seit über neun Monaten ordnungsbehördlich in der Bundesrepublik Deutschland gemeldet ist. Aufgrund dieser Tatsache musste der Mann den Fahrzeugschlüssel einem Bekannten übergeben. Nun kommt auf diesen ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

Die Polizei weist daraufhin, dass Inhaber von nicht-europäischen Fahrerlaubnisse nach Wohnsitzbegründung in der Bundesrepublik innerhalb von sechs Monaten ihre Fahrerlaubnisse umschreiben lassen müssen.

