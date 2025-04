PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Schutzhütte angezündet +++ Einbruch in Gaststätte +++ Mit Gullydeckel in Restaurant eingebrochen +++ Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall

Hofheim (ots)

1. Schutzhütte angezündet,

Hochheim, Landesstraße 3028, Freitag, 18.04.2025, 16.50 Uhr

(da)Unbekannte haben am Freitag eine Hütte bei Hochheim in Brand gesetzt. Gegen 16.50 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert, da es im Bereich der Landesstraße 3028 zu einer starken Rauchentwicklung gekommen war. Anrückende Einsatzkräfte konnten nahe der Landstraße eine Schutzhütte ausmachen, die in Brand stand. Das Feuer konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden, Personen kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Gesamtumstände ist davon auszugehen, dass das Feuer im Inneren der Hütte vorsätzlich gelegt wurde. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Einbruch in Gaststätte,

Schwalbach, Schulstraße, Sonntag, 20.04.2025, 16 Uhr bis Montag, 21.04.2025, 8.30 Uhr

(da)Unbekannte sind über die Feiertage in eine Gaststätte in Schwalbach eingestiegen. Zwischen Ostersonntag und Ostermontag öffneten die Täter gewaltsam ein Fenster der Gaststätte in der Schulstraße. So gelangten sie in die Innenräume. Im Gebäude machten sich die Diebe an der Kasse zu schaffen und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Mit dieser Beute gelang ihnen unerkannt die Flucht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Mit Gullydeckel in Restaurant eingebrochen, Bad Soden, Königsteiner Straße, Sonntag, 20.04.2025 bis Montag, 21.04.2025, 8 Uhr

(da) In Bad Soden hatten es Einbrecher über die Feiertage auf ein Restaurant abgesehen. Die bislang unbekannten Täter gelangten zwischen Ostersonntag und Ostermontag, 8 Uhr, in einen Innenhof in der Königsteiner Straße und warfen dort mit einem Gullydeckel eine Fensterscheibe der Gaststätte ein. In die Räumlichkeiten gelangten sie nach bisherigen Ermittlungen jedoch nicht. Die Kriminalpolizei ermittelt. Sollten Sie in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegengenommen.

4. Fahrzeugdiebstahl von einem Firmengelände, Hattersheim, Auf der Roos, Donnerstag, 17.04.2025, 18:00 Uhr, bis Dienstag, 22.04.2025, 07:00 Uhr

(emb)Am Dienstagmorgen stellte der Verantwortliche des Fuhrparks einer Firma in Hattersheim fest, dass ein grauer Mercedes-Benz Sprinter vom Firmengelände in der Straße "Auf der Roos" entwendet worden war. Zuletzt war das Fahrzeug am Donnerstag, den 17.04.2025, in Benutzung. Am Fahrzeug war zuletzt das Kennzeichen "MTK-JO 54" angebracht und es ist mit der Aufschrift "Expo-Design 50 Jahre" versehen. Hinweise der Bevölkerung nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06196 2073-0 entgegen.

5. Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall, Eppstein, Lorsbacher Straße, Sonntag, 20.04.2025, 5 Uhr

(da)Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich in Eppstein ein Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Gegen 5 Uhr befuhr ein 58-Jähriger mit seinem braunen Toyota und vier weiteren Insassen im Alter von 7 bis 15 Jahren die Lorsbacher Straße aus Richtung Hofheim (Lorsbach) kommend. Gleichzeitig bog ein 70-Jähriger mit seinem weißen Iveco von der Bundesstraße 455 kommend nach links in die Lorsbacher Straße ein. In Höhe der Hausnummer 4 geriet der Toyota in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem entgegenkommenden Iveco zusammen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wurde auf rund 25.000 Euro geschätzt. Die Insassen des Toyota wurden verletzt, ein Kind schwer. Sie wurden allesamt zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

