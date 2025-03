Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Hüttersdorf

Schmelz (ots)

Am 27.03.2025 ereignete sich gegen 13:35 Uhr ein Verkehrsunfall in der Berliner Straße in Schmelz/Hüttersdorf. Laut Zeugenaussagen befuhr ein älterer Herr mit seinem Ford C-Max die Berliner Straße in der Ortslage Hüttersdorf von Primsweiler kommend in Fahrtrichtung Schmelz. In Höhe der Bäckerei Bost kam der Ford C-Max nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem parkenden Fahrzeug. Laut Zeugenaussagen handelt es sich hierbei um einen weißen Kleinwagen. Dieser müsste Beschädigungen im Bereich des linken Außenspiegels aufweisen. Die Daten des Unfallverursachers sind bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen bzw. zu dem weißen Kleinwagen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lebach telefonisch unter der Rufnummer 06881-5050 oder via E-Mail unter pi-lebach-wsd@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

