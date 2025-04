PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Mann mit Flasche beworfen +++ Trickdieb erbeutet Geldbörsen +++ Diebe gestört +++ Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Hofheim (ots)

1. Mann mit Flasche beworfen,

Hattersheim, Glockwiesenweg, Dienstag, 22.04.2025, 19.25 Uhr

(da)Am Dienstag wurde ein Mann in Hattersheim mit einer Flasche beworfen. Der 54-Jährige hielt sich gegen 19.25 Uhr in einer Grünanlage im Glockwiesenweg auf, als ein bislang unbekannter Täter aus einer Gruppe heraus eine Glasflasche nach ihm warf. Diese traf ihn am Oberkörper, verletzte ihn aber glücklicherweise nicht. Die Personengruppe konnte im Nachhinein nur so beschrieben werden, dass es sich um zwei weibliche und vier männliche Jugendliche im Alter von etwa 15 Jahren handelte. Wer genau die Flasche geworfen hat, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizeistation Hofheim hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

2. Trickdieb erbeutet Geldbörsen,

Sulzbach, Im Brühl, Dienstag, 22.04.2025, 12:50 Uhr

(ro)Am Dienstagmittag schlug ein Trickdieb in Sulzbach zu. Ein Unbekannter klingelte gegen 12:50 Uhr an einem Wohnhaus in der Straße "Im Brühl" und gab vor, dass die Bewohnerin den Empfang von Briefen quittieren müsse. So erschlich sich der Mann Zutritt zum Haus, entwendete zwei Portemonnaies und verließ eilig das Anwesen. Im Nachgang wurde noch versucht, Bargeld mit einer aus den Portemonnaies entnommenen Bankkarte an einem Bankautomaten abzuheben.

Der Mann wird als etwa 1,70 Meter groß, ca. 40 Jahre alt und als "südeuropäisch" aussehend beschrieben. Er sei dunkel gekleidet gewesen.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die zur Aufklärung dieses Falls beitragen können, setzt sich bitte mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 in Verbindung.

3. Diebe gestört,

Bad Soden, Auf der Weide, Mittwoch, 23.04.2025, 2.30 Uhr

(da)Eine Anwohnerin hat am frühen Mittwochmorgen in Bad Soden drei Diebe gestört. Die Frau bemerkte gegen 2.30 Uhr, wie sich drei Männer an einem silbernen 3er BMW zu schaffen machten. Das Trio hatte den Wagen geöffnet und war gerade dabei, ihn nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Durch die Rufe der Frau aufgeschreckt, flüchteten die drei Männer in Richtung Odenwaldstraße. Zwei der drei Täter sollen etwa 1,70 Meter groß, schlank und etwa 18 Jahre alt gewesen sein. Sie waren mit schwarzen Kapuzenpullovern bekleidet, einer hatte sein Gesicht mit einem weißen Tuch maskiert. Der dritte Täter wird wie seine beiden Komplizen beschrieben, soll aber etwa 1,80 Meter groß sein. Die Polizeistation Eschborn hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

4. Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus, Kelkheim, Am Mannstein, Montag, 21.04.2025, 17:00 Uhr bis Dienstag, 22.04.2025, 17:00 Uhr

(cm)In der Zeit von Montag auf Dienstag kam es im Kelkheimer Stadtteil Fischbach zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die unbekannten Täter gelangten auf unbekannte Art und Weise auf das Grundstück der Geschädigten in der Straße "Am Mannstein". Dort versuchten die Täter eine Schiebetür im Bereich der Terrasse aufzuhebeln. Nachdem dies nicht gelang, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 zu melden.

