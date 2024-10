Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebe lassen Einkauf zurück

Römhild (ots)

Dienstagabend füllten zwei Männer ihren Einkaufskorb in einem Einkaufsmarkt in der Mendhäuser Straße in Römhild. Ohne zu Bezahlen wollten die beiden das Geschäft samt den Waren im Gesamtwert von über 165 Euro verlassen. Mitarbeiter versuchten die beiden zu stoppen. Die Diebe ließen jedoch den gefüllten Einkaufswagen zurück, rissen sich los und flüchteten. Durch die Videoaufzeichnungen konnte ein 31-jähriger Täter bekannt gemacht werden. Die Ermittlungen zu dem zweiten Mann laufen.

