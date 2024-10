Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nach Parkplatzunfall geflüchtet

Meiningen (ots)

Ein 55-jähriger Autofahrer parkte Dienstag gegen 08:30 Uhr seinen grünen Mini auf dem Parkplatz einer Bank in der Leipziger Straße in Meiningen. Als er gegen 11:30 Uhr zu seinem Pkw zurückkam, stellte er einen erheblichen Schaden im hinteren rechten Fahrzeugbereich fest. Der Unfallverursacher war vermutlich beim Ein- oder Ausparken dagegen gestoßen und hatte die Unfallstelle anschließend pflichtwidrig verlassen. Am Mini des Geschädigten konnte weißer Fremdlack des vermutlichen Tatfahrzeuges festgestellt werden. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0260784/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

