LPI-SHL: Gegen die Leitplanke geprallt

Schweina (ots) - Ein bislang unbekannter dreister Dieb brach Dienstagabend gegen 19:35 Uhr gewaltsam die geschlossene Kasse eines Einkaufsmarktes in der Johann-Christian-von Weiß-Straße in Schweina auf. Nach aktuellen Erkenntnissen wartete der Täter den Zeitpunkt ab, in dem die Mitarbeiterin des Marktes den Kassenbereich kurz nicht im Blick hatte. Der Mann entwendete Bargeld im höheren dreistelligen Bereich und ...

