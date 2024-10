LPI-SHL: Wildunfall verhindert, aber Auto kaputt

Meiningen (ots) - In der Zeit von Mittwochnachmittag, 16:00 Uhr, bis Montagmorgen, 07:00 Uhr, begaben sich unbekannte Täter auf das mit Bauzäunen begrenzte Baustellengelände in der Wettiner Straße in Meiningen. Sie öffneten gewaltsam eine Tür und machten sich am Sicherungskasten im Kellerraum zu schaffen. Sie entwendeten Sicherungen und ein über die Baustelle verlegtes Starkstromkabel auf einer Länge von etwa 30 Metern. Weiterhin stahlen die Diebe eine Tauchpumpe mit ...

mehr