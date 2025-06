Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizei auf Schulgelände im Einsatz: Ermittlungen eingeleitet

Obertshausen (ots)

(fg) Gegen 11.45 Uhr wurde die Polizei über eine körperliche Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten auf einem Schulgelände in der Straße "Im Hasenwinkel" informiert, weshalb sich Streifenbesatzungen umgehend auf den Weg machten. Ermittlungen werden nun unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung geführt.

Ursprünglich seien zwei Mädchen mit einer Schülerin in Streit geraten. Aus verbalen Streitigkeiten entwickelte sich sodann eine körperliche Auseinandersetzung, bei der weitere Schüler mitgewirkt haben sollen. Letztlich kamen zwei Schüler zur weiteren medizinischen Behandlung jeweils mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an. Zeugen melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell