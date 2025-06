POL-OF: Zeugen gesucht: weißer Jeep gestohlen; Trickdieb unterwegs: Geld und Schmuck gestohlen; Unbekannter schlug 34-Jährigen ins Gesicht und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Zeugen gesucht: weißer Jeep gestohlen - Obertshausen / Hausen

(cb) Fahrzeugdiebe hatten es zwischen Montagabend, 21.20 Uhr und Dienstagmorgen, 8.15 Uhr, auf einen weißen Jeep Grand Cherokee abgesehen, welcher am Fahrbahnrand in der Taunusstraße (20er-Hausnummern) abgestellt war. Wie die Täter die technischen Sicherungen des verschlossenen weißen SUV überwinden konnten, ist nun Teil der beim Fachkommissariat in Offenbach geführten Ermittlungen. Zeugen wenden sich bitte telefonisch an die Kripo-Hotline (Telefon 069 8098-1234).

2. Scheinwerfer und Tacho gestohlen: Wer hat etwas gesehen? - Dietzenbach

(fg) Fahrzeugteilediebe entwendeten am verlängerten Wochenende die Scheinwerfer sowie den Tachometer von einem in der Waldstraße im Bereich der 70er-Hausnummern abgestellten weißen Sprinter. Um an die Beute zu gelangen, schnitten sie die Scheinwerfer mit einem unbekannten Werkzeug aus der Stoßstange; um ins Innere des Sprinters zu gelangen wurde die vordere Seitenscheibe wohl ebenfalls ausgeschnitten. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 1.500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. Wer hat den grauen Smart angedotzt? - Dreieich /Sprendlingen

(cb) Die Polizei in Neu-Isenburg sucht mögliche Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht, welche sich im Kurt-Schumacher-Ring (10er-Hausnummern) ereignete. Der Fahrzeugeigentümer stellte seinen grauen Smart mit OF-Kennzeichen am Montag, gegen 21 Uhr, am Fahrbahnrand ab. Bei der Rückkehr zu seinem Wagen am Dienstagmorgen, gegen 8.15 Uhr, musste dieser Beschädigungen am hinteren Radkasten feststellen. Ohne sich um den Schaden von etwa 2.500 Euro zu kümmern flüchtete der Unfallverursacher. Zeugenhinweise bitte unter der Rufnummer 06102 2902-0 an die Beamten der Polizeistation Neu-Isenburg.

4. Schmuck und Bargeld von dreisten Einbrechern mitgenommen - Dreieich / Buchschlag

(cb) Mit Schmuck und Bargeld flüchteten Einbrecher, nachdem sie am Dienstag in ein Einfamilienhaus im Rudolf-Binding-Weg eingedrungen waren. Nach bisherigen Erkenntnissen begaben sich die Unbekannten zwischen 8.45 Uhr und 15.10 Uhr auf den Balkon im ersten Obergeschoss des Hauses, zerstörten die Balkontürscheibe und gelangten so in das Innere des Objektes. Hier durchwühlten die Ganoven anschließend sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Mit dem aufgefundenen Schmuck und Bargeld flüchteten sie in unbekannte Richtung. Durch die Tat verursachten die Einbrecher einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Das Einbruchskommissariat bittet unter der Rufnummer 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

5. Außenspiegel touchiert: Zeugen gesucht - Rödermark / Ober-Roden (cb) Einen Sachschaden von etwa 400 Euro verursachte am Dienstag ein unbekannter Unfallverursacher, als dieser im Vorbeifahren einen schwarzen Opel touchierte und hierbei den linken Außenspiegel beschädigte. Der schwarze Insignia stand gegen 17.55 Uhr am Fahrbahnrand der Frankfurter Straße (10er-Hausnummern). Die Dietzenbacher Polizei nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06074 837-0 entgegen. VU/0644039/2025

6. Trickdieb unterwegs: Geld und Schmuck gestohlen - Langen

(fg) Ein Trickdieb gelangte unter dem Vorwand die Rauchmelder kontrollieren zu wollen am Dienstagvormittag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Elbestraße (10er-Hausnummern) und entwendete Geld sowie Schmuck. Der Unbekannte klingelte gegen 11.30 Uhr und gab sich gegenüber der Anwohnerin als Dienstleister aus. Im weiteren Verlauf sackte er die Beute ein und floh. Der Mann war Mitte 30, etwa 1,70 Meter groß und hatte eine schlanke Statur. Er war mit einem grauen Jogginganzug bekleidet und hatte eine dunkle Kappe auf dem Kopf. Hinweise zum Trickdieb bitte an die Wache der Polizeistation in Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0.

7. Unbekannter wollte Pfandflaschen abgeben und ging mit Beute - Neu-Isenburg

(lei) Ein etwa 30 Jahre alter Mann mit schlanker Statur ist am frühen Mittwochmorgen an einer Tankstelle in der Friedhofstraße (10er-Hausnummern) zum Dieb avanciert und hat sich anschließend in räuberischer Weise im Besitz der Beute gehalten. Der etwa 1,85 Meter große Unbekannte, der eine graue Jogginghose und ein blaues Oberteil trug, betrat gegen 5.35 Uhr den Verkaufsraum und äußerte, Pfandflaschen abgeben zu wollen. Der Mitarbeiter wies ihn jedoch daraufhin, dass die Filiale noch geschlossen sei. In einem unachtsamen Moment entwendete der Mann zwei Tabakdosen sowie Gegenstände aus der Snackbar und flüchtete zu Fuß in Richtung Frankfurter Straße. Nachdem der Mitarbeiter die Verfolgung aufgenommen hatte und den Dieb aufforderte stehen zu bleiben, ballte dieser die Fäuste und drohte seinen Verfolger anzugreifen. Anschließend verschwand der Kriminelle. Weitere Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizeistation Neu-Isenburg entgegen (06102 2902-0).

8. Unbekannter schlug 34-Jährigen ins Gesicht - Seligenstadt

(cb) Eigentlich sollte es ein Gespräch zwischen einem Handwerker und einem möglichen Auftraggeber sein, doch es endete plötzlich mit einem Schlag ins Gesicht. Am Dienstag kurz nach 20 Uhr traf sich ein 34 Jahre alter Handwerker mit einem möglichen Auftraggeber in der Frankfurter Straße (100er-Hausnummern). Der Auftraggeber soll ungefähr 1,80 Meter groß und etwa 30 Jahre alt gewesen sein. Der Mann mit Vollbart war bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt und einer Baseball-Mütze. Während des kurzen Gespräches auf dem Gehweg kam eine weitere männliche Person hinzu. Dieser Unbekannte soll den Handwerker kurz angesprochen haben und diesem dann unvermittelt mit der Faust in sein Gesicht geschlagen haben, woraufhin dieser Verletzungen im Mundbereich erlitt. Die beiden Männer flüchteten anschließend gemeinsam stadteinwärts. Der Schläger kann wie folgt beschrieben werden:

- ungefähr 1,80 Meter groß - etwa 30 Jahre alt - Glatze - Vollbart - Bekleidung: weißes T-Shirt, schwarze Jogginghose mit weißen Streifen, weiße Schuhe - Führte eine Umhängetasche mit sich

Die Polizei in Seligenstadt hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06182 8930-0 um Zeugenhinweise.

