POL-OF: Mehrere Personen waren in Schlägerei verwickelt; Mutmaßlicher Fahrzeugdieb flüchtete auf Fahrrad; Stampfer aus Baucontainer gestohlen und mehr

1. Mehrere Personen waren in Schlägerei verwickelt - Hanau

(cb) Mehrere Personen sollen am Freitagnachmittag auf dem Freiheitsplatz aneinandergeraten sein. Bei der Auseinandersetzung, deren Ursprung und Hintergründe derzeit noch völlig unklar ist, sollen die Unbekannten kurz nach 15 Uhr unter anderem mitgeführte Stöcke gegeneinander eingesetzt haben. Laut derzeitigen Erkenntnissen sollen zwölf Manner beteiligt gewesen sein. Sie haben, laut Zeugenaussagen, auch auf Personen aus der Gruppe, welche bereits auf dem Boden lagen, eingeschlagen sowie eingetreten. Hierbei erlitten vier Personen Verletzungen, einer von ihnen musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Bislang konnten fünf mutmaßliche Tatverdächtige durch die Polizei identifiziert und erkennungsdienstlich behandelt werden. Die Hanauer Polizei ermittelt nun wegen wechselseitiger Körperverletzung und bittet unter der Telefonnummer 06181 100-120 um Zeugenhinweise.

2. Einbrecher nahmen Handtasche und Bargeld - Hanau / Kesselstadt

(cb) Aus einer Wohnung in der Kirchhoffstraße (einstellige Hausnummern) haben Einbrecher am Montag eine Handtasche sowie mehrere tausend Euro Bargeld mitgenommen. In der Wohnung durchsuchten die Langfinger gezielt das Schlafzimmer und nahmen die aufgefundenen Wertgegenstände mit sich. Wie die Unbekannten in das Mehrfamilienhaus und anschließend in die Wohnung gelangten ist nun Teil der Ermittlungen, welche das Einbruchskommissariat in Hanau übernommen hat. Zeugen wenden sich bitte telefonisch an die Kriminalpolizei unter der 06181 100-123.

3. Einbruch in Baustellencontainer und Lagerhalle - Hanau / Großauheim

(cb) Einbrecher gelangten am Freitag kurz nach 23 Uhr auf ein Firmengrundstück in der Josef-Bautz-Straße (einstellige Hausnummern) und machten sich dort an zwei Baustellencontainern zu schaffen. Im Anschluss, so die derzeitigen Erkenntnisse, brachen sie gewaltsam eine Tür zu einer dortigen Lagerhalle auf. Im Gebäudeinneren versuchten die Ganoven noch eine Zwischentür aufzuhebeln, wurden hierbei jedoch durch die informierten Firmeninhaber gestört und ergriffen die Flucht. Die Täter verursachten insgesamt einen Sachschaden von schätzungsweise 4.000 Euro. Das Einbruchskommissariat in Hanau bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 um Zeugenhinweise.

4. Mutmaßlicher Fahrzeugdieb flüchtete auf Fahrrad - Maintal / Bischofsheim

(cb) Ein Fahrzeugdieb versuchte am Montag, gegen 3.35 Uhr, einen grauen BMW X5 zu knacken. Der Wagen stand auf einem Parkplatz in der Goethestraße (70er-Hausnummern), als sich der Ganove dem Fahrzeug näherte, die im Wageninneren verbauten Kameras abdeckte und sich anschließend an der Motorhaube zu schaffen machte. Zudem schlug er eine Fahrzeugscheibe ein und versuchte anschließend den BMW zu klauen. Vermutlich wurde er hierbei gestört und flüchtete auf einem Fahrrad in Richtung Albert-Schweizer-Schule. Der Sachschaden, der dadurch am grauen X5 mit GN-Kennzeichen entstand, wird mit circa 20.000 Euro angegeben. Zeugen setzen sich bitte mit der Kripo in Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-123 in Verbindung.

5. Stampfer aus Baucontainer gestohlen - Gelnhausen / Meerholz

(fg) Nachdem Unbekannte einen Stampfer aus einem Baucontainer in der in der Straße "Am Viadukt" (10er-Hausnummern) gestohlen haben, ermittelt die Polizei in Gelnhausen und sucht nach Zeugen. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag, 17.30 Uhr und Freitagmorgen, 7 Uhr. Die Unbekannten durchtrennten zunächst das an einem Baucontainer angebrachte Rundbügelschloss, offenbar mit einem Winkelschleifer. Aus dem Baucontainer, welcher zur Lagerung von Werkzeug und Baumaterialien genutzt wird, entwendeten die Eindringlinge anschließend den Stampfer und flohen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06051 827-0 bei der Polizei in Gelnhausen.

