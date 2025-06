Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schlagstöcke und Drogen sichergestellt: Mehrere Festnahmen und Anzeigen bei Kontrollen des Polizeireviers

Offenbach (ots)

(lei) Kontrollen des Polizeireviers Offenbach haben jüngst wieder zu mehreren Anzeigen und vorläufigen Festnahmen geführt. Hierzu waren die Beamtinnen und Beamten im Nachtdienst von Samstag auf Sonntag schwerpunktmäßig im Innenstadtbereich unterwegs. Den ersten Eintrag auf dem Bilanzzettel markierte in chronologischer Reihenfolge eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen wegen Verstoßes nach dem Waffengesetz. Demnach fanden die Beamten gleich zu Dienstbeginn bei einem 18-Jährigen einen Telekopschlagstock, den der junge Mann unerlaubt in der Öffentlichkeit - hier in einer S-Bahn - mitgeführt haben soll. Die Kontrolle, der eine gemeldete Streitigkeit unter seiner Beteiligung vorausging, fand am Hauptbahnhof Offenbach statt, wo er in dem Zug angetroffen werden konnte.

Eine dreiviertel Stunde später war es erneut ein solcher Gegenstand, der zu polizeilichem Einschreiten führte. Adressat der Anzeige war in dem Fall ein erst 14-Jähriger, der den Gegenstand bei einer Kontrolle in der Mainstraße dabeihatte.

In der Bismarckstraße nahmen sie gegen 20.45 Uhr dann einen 50-Jährigen genauer unter die Lupe, da er beim Erblicken der Uniformierten sichtlich nervös wurde. Der Grund hierfür lag wohl darin, dass er in seinem Rucksack mehrere LSD-Trips sowie zwei Nasensprays gefüllt mit flüssigem Amphetamin mitführte. Bei einer angeordneten Wohnungsdurchsuchung wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln fanden die Polizisten weitere gut 20 Gramm Amphetamin, zwei Feinwaagen und andere Nasenspray-Fläschchen. Die Folge: Alle Gegenstände wurden sichergestellt.

Später am Abend, gegen 23 Uhr, hatten es die Ordnungshüter mit einem 47-Jährigen zu tun. In dessen Wohnung im Stadtteil Waldhof fanden die Beamten ein Fahrrad vor, dessen Rahmennummer herausgekratzt war und wohl unkenntlich gemacht werden sollte. Das Velo wurde wegen des Verdachts des Diebstahls ebenfalls sichergestellt. Und auch bei ihm fanden die Beamten einen unerlaubten Schlagstock vor, sodass dem Mann nun eine Straftat und eine Ordnungswidrigkeit vorgeworfen werden.

Kurz nach 1 Uhr am frühen Sonntagmorgen kontrollierten die Polizisten noch einen 28-Jährigen im Goethering. Auch er hatte verbotene Drogen dabei in Form von Ecstasy-Tabletten, die er folglich nicht behalten durfte.

