Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt, A5 - Fahrer eines Cupra-Leon gesucht

Willstätt (ots)

Die Beamten des Verkehrsdienst Bühl sind nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der A5 bei Willstätt auf der Suche nach dem Fahrer eines schwarzen Cupra Leon. Gegen 15 Uhr soll ein 31 Jahre alter Seat-Fahrer in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs gewesen sein. Offenbar bemerkte er einen verkehrsbedingt abbremsenden Cupra-Fahrer zu spät und kollidierte mit diesem, was am Seat einen Schaden von etwa 10.000 Euro zur Folge hatte. Beide Fahrzeugführer sollen anschließend vereinbart haben, sich an der Tank- und Rastanlage Renchtal-Ost zu treffen. Nach dem Abschleppen des nicht mehr fahrbereiten Seat konnte der 31-Jährige den unbekannten Cupra-Lenker dort nicht mehr antreffen. Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten der linke und mittlere Fahrstreifen sowie der Standstreifen gesperrt werden. Der Fahrer des schwarzen Cupra Leon wird zwischen 170 bis 180 Zentimeter groß beschrieben und soll mit einer Mütze bekleidet gewesen sein. Der Cupar-Fahrer oder Zeugen, die Hinweise zu dessen Identität oder dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07223 80847-0 zu melden.

/al

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell