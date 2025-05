Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Großkontrolle auf der Bundesstraße 437 im Bereich des Wesertunnels

Delmenhorst (ots)

Am 5. Mai 2025 wurde im Zeitraum von 12:00 bis 20:00 Uhr auf Initiative der Polizeidirektion Oldenburg, unter Mitwirkung der Polizeiinspektionen Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch und Cuxhaven, eine Großkontrolle auf der B 437 in beiden Richtungen des Wesertunnels mit dem Schwerpunkt der Fahrtüchtigkeitsüberprüfung durchgeführt. Hierbei wurde der Fließverkehr beider Tunnelrichtungen einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Da eine solche Kontrolle mit einem deutlich erhöhten Personalansatz verbunden ist, wurden die Beamten der Polizeiinspektionen Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch und Cuxhaven durch Kräfte der Polizeiinspektionen Oldenburg-Stadt/Ammerland, Wilhelmshaven/Friesland, Cloppenburg/Vechta, Verden/Osterholz und Diepholz unterstützt. Auch benachbarte Kräfte wie das Hauptzollamt Bremerhaven und Oldenburg, die Straßenmeisterei Brake und Nordenham sowie das Technische Hilfswerk der Ortsgruppe Bremerhaven nahmen an der Großkontrolle aktiv teil. Auch ein Arzt richtete sich an der Kontrollstelle einen Arbeitsplatz ein, an dem er bei Verdachtsfällen Blutproben entnehmen konnte.

Die Kontrollteams konnten insgesamt 11 Strafverfahren und diverse Ordnungswidrigkeitenverfahren unter anderem in den Bereichen Gefahrgut, Ladungssicherung, Gurtverstöße sowie Verstöße gegen die Mitführpflicht von Dokumenten einleiten.

Bei zehn Fahrzeugführer*innen bestand der Verdacht, dass sie unter dem Einfluss berauschender Mittel am Straßenverkehr teilgenommen haben, weshalb zwecks weiterer Beweisführung eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem erfolgte die Untersagung der Weiterfahrt.

Auch Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz ließen sich in drei Fällen feststellen. Zudem nahmen drei Personen ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein am Straßenverkehr teil.

In zwei Fahrzeugen wurden während der Kontrolle Gegenstände aufgefunden, welche ein Verstoß gegen das Waffengesetz darstellen. In beiden Fällen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Auch Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht konnten im Rahmen der Kontrolle in vier Fällen festgestellt werden. Alle vier Personen hielten sich unerlaubt im Bundesgebiet auf, weshalb gegen sie aufenthaltsbeendende Maßnahmen eingeleitet wurden.

Außerdem konnte im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle eine Kleinmenge Kokain aufgefunden werden. Das Kokain wurde beschlagnahmt und es erfolgte die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen dem unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln.

Durch Mitarbeiter des Hauptzollamtes wurden bei der Kontrolle eines Fahrzeuges insgesamt 950 unversteuerte Zigaretten festgestellt, was ein Verstoß nach der Abgabenordnung darstellt.

Im Verlauf der Kontrolle konnten insgesamt 379 Fahrzeuge und 431 Personen kontrolliert werden.

Um 20:00 Uhr wurde die Großkontrolle erfolgreich beendet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell