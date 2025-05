Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 5. Mai 2025, gegen 17:40 Uhr, befuhr ein 74-Jähriger aus Bergkamen mit seinem Pkw VW die Burhaver Straße in Richtung Burhave. Im Kreuzungsbereich zur Rahdener Straße (B 212) übersah der 74-Jährige einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten 80-Jährigen aus Nordenham, der mit seinem Pkw Daimler die B 212 in Richtung Brake befuhr.

Es kam zu einem Zusammenstoß, wodurch beide Fahrzeuge derart beschädigt wurden, sodass diese nicht mehr fahrbereit waren und von einem Abschleppdienst geborgen werden mussten.

Personen wurden durch den Unfall nicht verletzt.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 87.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell