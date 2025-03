Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Einbruch in Lagerhalle.

Lippe (ots)

In der Wilberger Straße sind Unbekannte am frühen Sonntagmorgen (23.03.2025) zwischen 2.30 und 4 Uhr vermutlich über ein Rolltor in eine Lagerhalle einer Firma eingebrochen. Die Täter verwüsteten die Halle und entwendeten Kupferdraht sowie Transformatoren. Die Schadenshöhe kann noch nicht genau benannt werden. Das Kriminalkommissariat 2 ermittelt zum Einbruchsdiebstahl und sucht nach Zeugen: Wer Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Firma geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter 05231 6090.

