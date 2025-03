Polizei Hamburg

POL-HH: 250328-4. Einladung zum Foto-Termin: "Hamburg gibt Acht!" - Owen Ansah appelliert für mehr Aufmerksamkeit und ein besseres Miteinander im Straßenverkehr

Hamburg (ots)

Auch wenn die Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden in Hamburg, insbesondere bei Kindern, im vergangenen Jahr deutlich gesunken ist, kommt es immer wieder zu tragischen Verkehrsunfällen, bei denen Menschen mitunter schwer verletzt oder sogar getötet werden. Die Ursache liegt oftmals in einer unkonzentrierten Teilnahme am Straßenverkehr und Ablenkung durch Smartphones oder Kopfhörer. In vielen Fällen wären schwere Verkehrsunfälle durch die Einhaltung einfachster Verkehrsregeln vermeidbar. Aus diesem Grund geht die 2019 ins Leben gerufene Kampagne "Hamburg gibt Acht!" zum Beginn des Frühjahrs 2025 mit neuen Motiven und einem prominenten Botschafter an den Start: Der Hamburger Sprinter und Sportler des Jahres Owen Ansah weiß: "Im Sport kostet Ablenkung den Sieg - im Straßenverkehr vielleicht ein Leben." Innensenator Andy Grote stellt gemeinsam mit Polizeivizepräsident Mirko Streiber und Owen Ansah die neuen Motive und Botschaften der Kampagne vor. Die Kampagne gibt darüber hinaus wichtige Hinweise und Verhaltensempfehlungen für ein respektvolles und sicheres Miteinander im Straßenverkehr.

Der Termin findet statt am:

Montag, dem 31. März 2025, um 13 Uhr

Mönckebergstraße 18 / Ecke Bergstraße, 20095 Hamburg

Im Anschluss besteht zudem die Möglichkeit für O-Töne.

