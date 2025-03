Polizei Hamburg

POL-HH: 250327-2. Vermisstenfahndung nach 71-jährigem Mann

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Zeit: 26.03.2025, 20:50 Uhr

Ort: Hamburg-Eißendorf, Hoppenstedtstraße

Seit gestern Abend wird der 71-jährige Klaus-Dieter Fischer aus Hamburg-Eißendorf vermisst. Das zuständige Landeskriminalamt 181 (LKA 181) fahndet jetzt mit einem Foto öffentlich nach ihm.

Herr Fischer ist dement und orientierungslos. Zuletzt wurde der Senior gestern Abend im Bereich des Rehazentrums in der Straße Am Frankenberg in Hamburg-Wilstorf gesehen.

Bisherige Suchmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Antreffen des Vermissten, sodass das Amtsgericht Hamburg nun einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erließ.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

- scheinbares Alter: 70 Jahre - 170 bis 175 cm groß - schlanke Figur - kurze graue Haare - Oberlippenbart - schlurfender Gang - bekleidet mit einer dunklen Winterjacke mit hellem Fellkragen, blauer Jeanshose und blauen Schuhen

Hinweise werden beim Hinweistelefon der Polizei unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen. Wer den Vermissten sieht, kann sich auch unter der Notrufnummer 110 melden.

Ka.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell