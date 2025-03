POL-HH: 250326-2. Vollstreckung eines Haftbefehls und mehrerer Durchsuchungsbeschlüsse nach Verdacht des Drogenhandels und der Geldwäsche

Hamburg (ots) - Tatzeiten: a) 24.03.2025, 10:00 bis 25.03.2025, 16:00 Uhr b) 25.03.2025, 15:10 Uhr Tatorte: a) Hamburg-Marmstorf, Am Diggen b) Hamburg-Heimfeld, Hans-Dewitz-Ring Am Montag und Dienstag kam es in den Stadtteilen Marmstorf und Heimfeld zu Trickbetrügen zum Nachteil eines Senioren und einer Seniorin. ...

