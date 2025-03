Polizei Hamburg

POL-HH: 250325-1. Verkehrshinweis für das kommende Wochenende für die Autobahn 7

Zeit: Freitag, 28.03.2025, 21:00 Uhr bis Montag, 31.03.2025, 05:00 Uhr Ort: Bundesautobahn (BAB) 7, Vollsperrung (beidseitig) zwischen den Anschlussstellen (AS) Stellingen und Heimfeld

Beginnend am Freitagabend wird die BAB 7 zwischen den AS Stellingen und Heimfeld und für Brücken- Straßenbau- und Montagearbeiten für 54 Stunden voll gesperrt. Es ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Ab 21:00 Uhr wird die Vollsperrung der Autobahn mit den Schließungen der Rampen an den AS Bahrenfeld, Othmarschen, Waltershof, Hausbruch und Heimfeld eingeleitet. Die AS Stellingen und Volkspark werden wegen eines HSV-Heimspiels erst ab ca. 22:00 Uhr gesperrt, um den Abfahrtsverkehr vom Stadion nicht zu behindern.

Es ist während der Dauer der Sperrung mit weitreichenden Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Polizei Hamburg empfiehlt daher eine weiträumige Umfahrung des betroffenen Bereiches. Für den Verkehr auf der BAB A7 ist eine Umleitungsempfehlung eingerichtet. Für den Hamburger Stadtverkehr sind die aufgestellten Hinweistafeln und die Bedarfsumleitungen zu beachten.

Weitere Informationen sind der Homepage der Autobahn GmbH zu entnehmen: https://www.autobahn.de/betrieb-verkehr/baustellenmeldung/erinnerung-a7-k20-hochstrasse-elbmarsch-54-stunden-vollsperrung-der-a7-vom-283-2200-uhr-bis-3132025-500-uhr-zwischen-as-hh-heimfeld-32-bis-as-hh-stellingen-26

