POL-LB: Landkreis Böblingen: Betrüger auf Partnerbörse aktiv - sechsstelliger Betrag erbeutet

Ludwigsburg (ots) - Wegen eines Einbruchs in ein Wohnhaus in Aidlingen ermittelt derzeit der Polizeiposten Maichingen. Zwischen Dienstag (04.03.2025), 12:00 Uhr und Donnerstag (06.03.2025), 17:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter über ein Fenster widerrechtlich Zutritt in das Untergeschoss eines Wohnhauses in der Ringstraße in Aidlingen. Im Inneren durchwühlten die Unbekannten Schränke und Schubladen. ...

mehr