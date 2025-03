Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen: Einbruch in der Ringstraße

Ludwigsburg (ots)

Wegen eines Einbruchs in ein Wohnhaus in Aidlingen ermittelt derzeit der Polizeiposten Maichingen. Zwischen Dienstag (04.03.2025), 12:00 Uhr und Donnerstag (06.03.2025), 17:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter über ein Fenster widerrechtlich Zutritt in das Untergeschoss eines Wohnhauses in der Ringstraße in Aidlingen. Im Inneren durchwühlten die Unbekannten Schränke und Schubladen. Die Höhe des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Ebenfalls ist der entstandene Sachschaden noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich telefonisch unter der 07031 20405-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

