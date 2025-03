POL-LB: Pleidelsheim: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots) - Nach einem schweren Raub, der sich am Donnerstag (06.03.2025) zwischen 09:25 Uhr und 09:40 Uhr in einem Mehrparteienhaus in der Bahnhofstraße in Sindelfingen ereignete, sucht die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg noch Zeugen. Zwei bislang unbekannte Täter klingelten zunächst direkt an der Wohnungstüre des Opfers in dem ...

mehr