Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 21 Jahre alte Frau in Wohnung beraubt und verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Nach einem schweren Raub, der sich am Donnerstag (06.03.2025) zwischen 09:25 Uhr und 09:40 Uhr in einem Mehrparteienhaus in der Bahnhofstraße in Sindelfingen ereignete, sucht die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg noch Zeugen.

Zwei bislang unbekannte Täter klingelten zunächst direkt an der Wohnungstüre des Opfers in dem Mehrparteienhaus. Nachdem das Opfer die Türe öffnete, überwältigten die beiden Täter die Frau und drangen in die Wohnung ein. Einer der Täter war zu diesem Zeitpunkt mutmaßlich mit einer Pistole bewaffnet. Anschließend durchsuchten die Täter die Wohnung, bevor sie kurze Zeit später flüchteten. Die Art und Höhe des Raubgutes ist noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Sofort eingeleitete und umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagenbesatzungen führten nicht zum Erfolg.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: Täter 1: zirka 40 bis 42 Jahre alt, rund 190 Zentimeter groß, sportlich Statur, schwarz gekleidet, führte eine Tasche mit sich. Täter 2: zirka 35 Jahre alt, rund 180 Zentimeter groß, normale Statur, schwarz gekleidet.

Die Kriminalpolizei, Tel. 0800 1100225 oder hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de, bittet Anwohner des Mehrparteienhauses sowie weitere Personen, denen Verdächtiges aufgefallen ist oder Angaben zu den Tätern machen können, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell