Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Unfallflucht an der Schießmauer

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (05.03.2025) kam es zwischen 19:00 Uhr und 20:00 Uhr in der Straße "Schießmauer" in Herrenberg zu einer Verkehrsunfallflucht mit einem Sachschaden von rund 2.000 Euro. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mutmaßlich beim Vorbeifahren einen Mazda 6 am vorderen und hinteren Radlauf. Es wurde ein Zettel an der Windschutzscheibe mit einer Telefonnummer hinterlassen, die vermutlich einen Schreibfehler enthielt. Der Unfallverursacher und Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Herrenberg unter Tel. 07032 2708-0 oder per Mail unter herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

