POL-GE: Folgemeldung zu "Zeugensuche nach mutmaßlichem Sexualdelikt"

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem die Polizei die Öffentlichkeit nach einem mutmaßlichen Sexualdelikt in Gelsenkirchen-Horst am Mittwoch, 19. Juni 2024, um Zeugenhinweise gebeten hat, wird dieser Aufruf hiermit wieder zurückgenommen. Hierzu berichtete die Polizei am Donnerstag, 20. Juni 2024, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/5805987.

Ermittlungen haben ergeben, dass sich der Sachverhalt nicht wie geschildert zugetragen hat und es zu keinem Sexualdelikt oder einer anderen Straftat zum Nachteil der Jugendlichen gekommen ist. Somit bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr für die Bevölkerung durch flüchtige, unbekannte Tatverdächtige.

