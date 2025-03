Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: mehrere Unbekannte in Auseinandersetzung auf Schulhofgelände verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Renningen ermittelt derzeit wegen gefährlicher Körperverletzung gegen mehrere noch unbekannte Personen, die am Donnerstagabend (06.03.2025) gegen 18:20 Uhr im Bereich einer Schule in der Poststraße in Renningen in eine Auseinandersetzung verwickelt waren. Eine vierköpfige Personengruppe im Alter von 14 bis 17 Jahren saß zunächst auf einer Bank auf dem Schulgelände, als sich eine weitere Gruppe Jugendlicher aus etwa 7 bis 10 Personen auf eine Bank neben sie setzte. Im weiteren Verlauf kam es zunächst zu verbalen Streitigkeiten und schließlich zu einer Rangelei zwischen den Mitgliedern der beiden Gruppen. Hierbei wurde ein 16-jähriger Jugendlicher der vierköpfigen Gruppe zu Boden gebracht, wo mehrere der Angreifer auf ihn einschlugen und eintragen. Der 16-Jährige wurde dabei an Kopf und Oberkörper verletzt. Die Gruppe der unbekannten Jugendlichen konnte noch vor Eintreffen der Polizei unerkannt flüchten. Die Angreifer wurden von den Geschädigten als etwa gleichaltrig beschrieben. Sie sollen überwiegend dunkle, kurze Harre gehabt und blaue Jeans getragen haben. Einer der Unbekannten trug ein matt glänzendes, schwarzes Bandana, ein anderer eine Gucci-Cap. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

