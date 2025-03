Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Deckenpfronn: Zeugen nach unklarem Unfallhergang gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagabend (06.03.2025) kam es gegen 20:55 Uhr im Bereich des Marktplatzes in Deckenpfronn zu einem Verkehrsunfall, zu dem die Polizei Zeugen sucht. Passanten meldeten einen gestürzten Radfahrer, der mitten auf der Straße neben einem Fahrrad kniete. Nach bisherigen Erkenntnissen scheint der 27-jährige Radfahrer dort aus noch ungeklärter Ursache gestürzt zu sein, wobei er Verletzungen im Bereich des Kopfes erlitt. Der junge Mann, der selbst offenbar keine Erinnerung an den Hergang des Unfalls hat, wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe am Fahrrad des 27-Jährigen beläuft sich auf rund 50 Euro. Die Verkehrspolizei Ludwigsburg hat die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Insbesondere geht es um die Frage, ob der 27-Jährige alleinbeteiligt gestürzt ist, oder ob möglicherweise ein weiterer Verkehrsteilnehmer an dem Unfall beteiligt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Verkehrspolizei unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de entgegen.

