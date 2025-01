Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Betrunken in den Straßengraben; Führerschein weg

Pforzheim (ots)

Alkoholische Beeinflussung könnte der Grund dafür gewesen sein, dass am späten Donnerstagabend ein Mercedes-Fahrer im Stadtteil Buckenberg gegen ein parkendes Auto fuhr und dann von der Fahrbahn abkam.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 43-Jährige mit seinem Mercedes gegen 22:30 Uhr den Strietweg als er auf der Höhe der Tilsiter Straße gegen einen am Straßenrand ordnungsgemäß parkenden Pkw fuhr. In der Folge kam er links von der Fahrbahn ab und im Graben an der dortigen Böschung zum Stehen. Hinzugeeilte Passanten zogen das Fahrzeug mittels eines Transporters aus dem Graben. Der Mercedes-Fahrer fuhr anschließend unerlaubt von der Unfallstelle weg. Er konnte jedoch durch Hinterherrennen der Zeugen zum Anhalten bewegt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten durch die eingesetzten Polizeibeamten starker Alkoholgeruch, ausgehend vom Unfallverursacher, festgestellt werden. Ein an der Unfallstelle durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von etwa 1,8 Promille. Der Mann musste daraufhin eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben, ferner erwartet ihn eine Strafanzeige. Bei dem Vorfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

