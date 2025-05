POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zwei Personen bei Verkehrsunfall in Lemwerder leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Am Montag, 5. Mai 2025, gegen 17:40 Uhr, befuhr ein 74-Jähriger aus Bergkamen mit seinem Pkw VW die Burhaver Straße in Richtung Burhave. Im Kreuzungsbereich zur Rahdener Straße (B 212) übersah der 74-Jährige einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten 80-Jährigen aus Nordenham, der mit seinem Pkw Daimler die B 212 in Richtung Brake ...

