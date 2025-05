Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Eine Person bei Verkehrsunfall in Ganderkesee leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 5. Mai 2025, gegen 21:45 Uhr, befuhr ein 28-Jähriger aus Ganderkesee mit seinem Pkw Daimler die Urneburger Straße in Ganderkesee. Im Bereich des Ramsauerwegs fuhr der 28-Jährige aus bislang noch nicht geklärter Ursache gegen einen am Straßenrand ordnungsgemäß geparkten Pkw und schob diesen gegen eine Straßenlaterne und einen Zaun.

Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung durch berauschende Mittel, weshalb die Staatsanwaltschaft Oldenburg die Entnahme einer Blutprobe anordnete.

Weiterhin konnte festgestellt werden, dass der 28-Jährige lediglich im Besitz einer polnischen Fahrerlaubnis war. Bei Überprüfung des Dokuments ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass der Führerschein gefälscht sein und er somit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sein könnte. Der Führerschein wurde zunächst für die Durchführung einer Dokumentenprüfung durch die Beamten der Polizeistation Ganderkesee beschlagnahmt.

Der 28-Jährige erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen, weshalb der Rettungsdienst vor Ort war. Jedoch lehnte der 28-Jährige eine ärztliche Versorgung ab.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Zudem musste die Fahrbahn aufgrund auslaufender Betriebsstoffe aufgereinigt werden.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 26.500 Euro.

Gegen den Fahrzeugführer wurden mehrere Ermittlungsverfahren sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell