LPI-J: Von Fahrbahn abgekommen

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Stadtroda: Spaziergänger fanden am Sonntagnachmittag in Quirla eine Geldkassette und informierten die Polizei. Da das Behältnis dem Anschein nach zu einem Kindergarten gehörte, wurde die in der Nähe befindliche Tageseinrichtung geprüft. Der Verdacht bestätigte sich. Unbekannte drangen gewaltsam in das Objekt ein, durchwühlten das Büro und nahmen die Geldkassette samt geringen dreistelligen Bargebetrag mit sich. Noch während der ...

