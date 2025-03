LPI-G: Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Gera (ots) - Gera: Eine 17-jährige junge Frau hielt sich am Donnerstagnachmittag (06.03.2025) gegen 15:20 Uhr an der zentralen Umsteigestelle in der Heinrichsstraße auf. Zu diesem Zeitpunkt bemerkte die 17-Jährige, dass aus eine Personengruppe von Jugendlichen mit einem Reizstoffsprühgerät herumgesprüht wurde. Die Geschädigte verspührte unmittelbar Schmerzen in den Augen, weshalb sie medizinisch behandelt werden musste. Die Gruppe entfernte sich fortfolgend in ...

mehr