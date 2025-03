LPI-G: Diebstahl aus Fleischerei

Altenburg (ots) - Altenburg: Am 06.03.2025 stahlen unbekannte Täter am hellichten Tag ein Starkstromkabel von einem Baustellengelände in der August-Bebel-Straße. Die Täter entfernten hierfür im Zeitraum von 07 bis 15:30 Uhr einen Bauzaun und entwendeten das 20-Meter-Kabel im Wert von ca. 200,- Euro. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 03447 / 471-0 zu melden (Bezugsnummer 0060598/2025). ...

