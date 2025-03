LPI-G: Ermittlungen nach Streitigkeit eingeleitet

Gera (ots) - Am Morgen des 08.03.2025 unterzogen Polizeibeamte in Gera-Lusan einen polnischen Staatsbürger in seinem Pkw einer Verkehrskontrolle. Der Mann konnte weder einen Führerschein noch die Zulassungspapiere vorweisen. Eine Überprüfung ergab, dass gegen ihn eine Fahrerlaubnissperre bestand und die an seinem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen in Polen gestohlen und zur Fahndung ausgeschrieben waren. Da der Mann ...

mehr