POL-OF: Zeugensuche: Vier Minderjährige griffen 17-Jährigen an; Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung: Zeugensuche!; Trickbetrüger fliehen mit Halskette und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Zeugensuche: Vier Minderjährige griffen 17-Jährigen an - Offenbach

(fg) Aus bislang unbekannten Gründen griffen vier Minderjährige am Sonntagabend, gegen 18.40 Uhr, einen 17 Jahre alten Offenbacher im Mainzer Ring (150er-Hausnummern) an. Zunächst hätten die vier Unbekannten im Alter von 13 bis 15 Jahren den Jugendlichen angesprochen. Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein Wortgefecht, das in einen körperlichen Angriff mündete. Einer der Unbekannten hätte den 17-Jährigen festgehalten, während die Begleiter zugeschlagen und zugetreten hätten. Als eine unbeteiligte Person auf den Angriff aufmerksam wurde und das Geschehen videografierte, rannten die vier Jugendlichen davon. Einer trug einen blauen Jogginganzug und hatte Locken. Ein weiterer hatte einen grauen Pullover an und eine braune Mütze auf dem Kopf. Der dritte Täter trug einen roten Pullover. Weitere Details zu den Personen gibt es bis dato nicht. Die gesicherten Videoaufzeichnungen werden jedoch aktuell ausgewertet. Hinweise auf die Personen werden unter der Rufnummer 069 8098-5100 entgegengenommen.

2. Schlag ins Gesicht und Handy weggenommen: Kripo bittet um Zeugenhinweise - Offenbach

(fg) Ein 40 Jahre alter Mann aus Offenbach wurde am Montagnachmittag seines Handys beraubt, weshalb die Kriminalpolizei nun nach Zeugen sucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand saß der spätere Geschädigte auf einer Parkbank im Büsing-Park im Bereich der Kaiserstraße (80er-Hausnummern) als er von drei Personen angesprochen worden war. Einer habe ihm sodann mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Anschließend forderten die drei Unbekannten den Offenbacher auf, seine Taschen zu entleeren und einer der Täter nahm das Handy des 40-Jährigen an sich. Kurz darauf machten sich die drei Männer, wovon einer einen Zopf getragen haben soll, davon. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen der Tat, die sich gegen 15.45 ereignete, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung: Zeugensuche! - Offenbach

(fg) Am Montagabend kam es in der Rowentastraße (einstellige Hausnummern) auf dem angrenzenden Fußgängerweg zu einem gemeinschaftlichen Angriff auf einen 24-Jährigen, der anschließend in einem Rettungswagen vor Ort behandelt werden musste. Der Offenbacher hatte zuvor über eine App ein Treffen, gegen 19.30 Uhr, vereinbart. Vor Ort angekommen sei jedoch eine andere Person als erwartet aufgetaucht. Diese und weitere drei bis vier Unbekannte hätten ihn unvermittelt körperlich angegangen. Die Unbekannten seien 18 bis 25 Jahre alt gewesen. Von einer Person, die den 24-Jährigen auch getreten haben soll, liegt der Polizei eine detaillierte Personenbeschreibung vor. Der Täter war etwa 18 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und mit einer weißen Weste, einem beigen Pullover und einer braunen Hose bekleidet. Hinweise bitte an das Polizeirevier in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100.

4. Fahrraddieb mit grauem Rucksack gesucht - Offenbach

(lei) Einen etwa 1,70 Meter großen Fahrraddieb mit grauem Rucksack sucht derzeit die Polizei in Offenbach. Der Unbekannte hatte am frühen Samstagmorgen, gegen 5.15 Uhr, in der Willi-Bauer-Straße ein schwarzes Citybike aus der Einfahrt eines Einfamilienhauses mit 30er-Hausnummer gestohlen und war damit verschwunden. Seine weitere Beschreibung: schwarze Mütze, schwarze Jacke, blaue Jeanshose, schwarze Schuhe. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Offenbach entgegen (069 8098-5100).

5. Ampel beschädigt: Zeugensuche nach Unfallflucht! - Neu-Isenburg

(fg) Zwischen 16.15 Uhr und 16.45 Uhr ereignete sich am Samstag in der Friedhofstraße eine Verkehrsunfallflucht, wobei eine Ampelanlage beschädigt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte ein Lastkraftwagen im Zuge eines Abbiegevorgangs in die Herzogstraße die Ampel mit dem Außenspiegel gestreift haben. Anschließend machte sich der Unfallverursacher davon. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 06102 2902-0 auf der Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg.

6. Blauer Ford beschädigt: Hinweise erbeten - Dreieich / Sprendlingen

(cb) Auf einem Schotterparkplatz in der Straße "Seegewann" beschädigte ein bislang unbekannter Unfallverursacher am Donnerstag, zwischen 19.30 Uhr und 22 Uhr, einen blauen Ford. Laut ersten Erkenntnissen, hinterließ der Unfallbeteiligte vermutlich beim Ein- oder Ausparken, Kratzer und Dellen an der Beifahrerseite des Ford. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 5.000 Euro zu kümmern, flüchtete der unbekannte Fahrzeugführer anschließend. Zeugen wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06102 2902-0 an die Polizeistation in Neu-Isenburg.

7. Zeugen gesucht: orangefarbener Audi angedotzt - Seligenstadt

(cb) Einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Unfallverursacher, als dieser einen geparkten orangefarbenen Audi TT an der rechten Fahrzeugseite andotzte. Der Fahrzeugeigentümer des Sportwagens mit ALZ-Kennzeichen stellte diesen am Montag gegen 14.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Frankfurter Straße ab. Knappe zwei Stunden später musste er feststellen, dass ein unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken seinen Wagen beschädigt hatte. Die Beamten der Polizeistation in Seligenstadt nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06182 8930-0 entgegen.

8. Trickbetrüger fliehen mit Halskette - Seligenstadt

(cb) Eine Seligenstädter Seniorin wurde am Montagvormittag in der Querstraße Opfer von Trickbetrügern. Die Rentnerin war gegen 10.20 Uhr zu Fuß unterwegs, als ein helles Fahrzeug neben ihr hielt. Die Fahrzeuginsassen, zwei Männer zwischen 25 und 30 Jahren, wollten den Weg zum Krankenhaus wissen. Laut Zeugenaussagen hatten beide Täter kurze schwarze Haare und trugen ein weißes Hemd. Der kräftige Beifahrer stieg schließlich aus und ließ sich von der Dame auf dem Handy den erfragten Weg zeigen. Während des Gespräches zeigte ihr der Fremde eine Kette, im weiteren Verlauf legte er der Rentnerin eine Kette um ihren Hals und entfernte unbemerkt die eigene Halskette der Frau. Im Anschluss an die Tat fuhren die beiden Ganoven davon. Die Kriminalpolizei in Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Kripohotline (069 8098-1234) um sachdienliche Hinweise.

9. Mercedes-Fahrerin touchierte weißen Peugeot - Seligenstadt

(cb) Eine etwa 40 Jahre alte Mercedes-Fahrerin soll am Freitag, gegen 17.20 Uhr, mit ihrem silberfarbenen Mercedes einen weißen Peugeot, der am Fahrbahnrand am Südring (10er-Hausnummern) parkte, touchiert und den Seitenspiegel abgefahren haben. Hierdurch entstand am weißen Wagen ein Sachschaden von ungefähr 500 Euro. Die Fahrzeugführerin hatte laut Zeugenaussagen, schulterlange hellbraune Haare und trug eine weiße Bluse mit Blumenmuster. Ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen flüchtete sie vom Unfallort. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, setzen sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06182 8930-0 mit den ermittelnden Beamten der Polizeistation in Seligenstadt in Verbindung.

10. Autodiebe waren zugange: Porsche 911 gestohlen - Egelsbach

(fg) Autodiebe waren in der Nacht zum Samstag in der Straße "Im Brühl" zugange und stahlen einen im Bereich der 20er-Hausnummern abgestellten schwarzen Porsche 911. An dem Wagen, der umgehend zur Fahndung ausgeschrieben wurde, waren OF-Kennzeichen mit der Ziffernfolge 999 angebracht. Wie die Täter das Auto öffneten, ist bislang nicht bekannt. Im Zuge der Anzeigenaufnahme konnte die Tatzeit eingegrenzt werden; so waren die Diebe zwischen Freitagabend, 22.45 Uhr und Samstagmorgen, 10 Uhr, am Werk. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des Autos unter der Rufnummer 069 8098-1234.

11. 26-Jähriger soll mit CO2-Waffe aus Wohnung geschossen haben - Egelsbach

(lei) Weil er mit einer Luftdruckpistole aus einem Haus geschossen haben soll, ermittelt die Polizei nun wegen Verdachts eines Verstoßes nach dem Waffengesetz gegen einen 26 Jahre alten Mann. Dieser habe in der Nacht zu Sonntag in der Geschwindstraße aus der Wohnung heraus in den Garten geschossen. Beamte trafen ihn dort an und er gab die Schüsse, die er nach eigenen Angaben "nur" in den Rasen abgab, auch zu. Die Waffe übergab er anschließend der Polizei.

12. Nach Brand mit Todesfolge: Hinweise auf technischen Defekt - Dietzenbach

(lei) Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Offenbacher Straße am Samstagabend (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6051415) haben Brandursachenermittler der Kriminalpolizei am Pfingstmontag und am heutigen Dienstag zusammen mit Spezialisten des Hessischen Landeskriminalamtes den Brandort in Augenschein genommen. Hinweise auf eine Straftat im Sinne eines Drittverschuldens haben sich nicht ergeben. Die Untersuchungen und Ermittlungen vor Ort deuten derzeit auf einen technischen Defekt an einer Powerbank hin. Bei dem Feuer war eine 34 Jahre alte Bewohnerin an den Folgen des Brands verstorben und es entstand 150.000 Euro Sachschaden.

Offenbach, 10.06.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

